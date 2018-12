Feuer in Nürnberger Tiefgarage: Auto in Flammen

Dunkle Rauchschwaden stiegen empor - Feuer unter Kontrolle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Auto in einer Tiefgarage in Nürnberg fing am Samstagvormittag Feuer. Die Feuerwehr konnte nach aufwendigen Löscharbeiten die Flammen unter Kontrolle bringen.

Bilderstrecke zum Thema Tiefgaragenbrand in Nürnberg: Auto in Flammen Eine starke Rauchentwicklung in einer Tiefgarage im Norden Nürnbergs ließ die Feuerwehr am Samstagvormittag in die Ziegelsteinstraße anrücken. Ein Auto war dort in Flammen aufgegangen und hatte erhebliche Rauchschwaden verursacht.



Am Samstag kam es gegen 9.30 in der Ziegelsteinstraße 26 zu einem Tiefgaragenbrand. Nach bisherigen Angaben der Polizei brannte ein Auto, starke Rauchentwicklung über dem Wohnblock war die Folge.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, jedoch war die Straße bis 12 Uhr durch die auf der Straße parkenden Feuerwehrautos blockiert.

