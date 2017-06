Feuer in Reichelsdorf: Doppelhaushälfte stand in Flammen

Einsatzkräfte kämpften gegen Dachstuhlbrand in der Schlößleinsgasse - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Großeinsatz im Nürnberger Süden: In einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse im Stadtteil Reichelsdorf ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein sehr hoher Sachschaden.

In einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse im Nürnberger Süden ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. © ToMa/Reitmayer



In einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse im Nürnberger Süden ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: ToMa/Reitmayer



Laut Polizei hat ein Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse gegen 12.40 Uhr Feuer gefangen. Wie die Feuerwehr berichtet, konnten sich die Bewohner des Hauses unverletzt in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.

Da ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Doppelhaushälfte drohte, musste das Dach mittels zwei Drehleitern großflächig abgedeckt werden. Die Löschmaßnahmen dauerten bis circa 16 Uhr.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Nürnberg und die Freiwillige Feuerwehr Eibach mit insgesamt neun Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Ebenfalls noch ungeklärt ist die genaue Schadenshöhe, aber es ist von einem hohen Sachschaden auszugehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Artikel wurde um 18.04 Uhr aktualisiert.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.