Feuer in Reichelsdorf: Doppelhaushälfte steht in Flammen

Feuerwehr kämpft gegen Dachstuhlbrand in der Schlößleinsgasse - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Großeinsatz im Nürnberger Süden: In einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse im Stadtteil Reichelsdorf ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen.

In einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse im Nürnberger Süden ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. © ToMa/Reitmayer



In einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse im Nürnberger Süden ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Foto: ToMa/Reitmayer



Laut Polizei hat ein Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in der Schlößleinsgasse gegen 12.45 Uhr Feuer gefangen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Aktuell ist ein Löschzug der Feuerwehr im Einsatz und kämpft gegen die Flammen.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fr