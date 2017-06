Plastik, Flaschen, Scherben und Essensreste - die Feier der Nürnberger Abiturienten an der Nürnberger Grünfläche hat seine Spuren hinterlassen. Auch am Tag danach fanden sich zahlreiche Überreste - teils Scherben oder spitze Gegenstände - auf der Wöhrder Wiese. Entsetzte Passanten konnten den Zustand so nicht belassen und beseitigten den Müll. Die Bilder gibt es hier.

Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr ging es am Freitag im Nürnberger Tiergarten für 500 Läufer wieder vorbei an Giraffen, Erdmännchen und Co. Der 3,3 Kilometer lange Rundkurs hatte es auch in diesem Jahr in sich.