Feuertrutz: Brandexperten beraten sich in Nürnberg

Auf der zweitägigen Messe dreht sich alles um das Thema Brandschutz - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Was tun, wenn's brennt? Zum Auftakt der Messe Feuertrutz in Nürnberg diskutieren Feuerwehrleute, Bauingenieure und Architekten aktuelle Brandschutzprobleme. Bis Donnerstag findet die Fachmesse zum Thema Feuer statt.

Feuerwehrleute, Bauingenieure und Architekten wollen am Mittwoch zum Auftakt der Messe Feuertrutz aktuelle Brandschutzprobleme erörtern. Einen Schwerpunkt bildet dabei die verbesserte Vorbeugung vor Rauchvergiftungen von Brandopfern. Um zu verhindern, dass Bewohner bei Bränden hochgefährliches Rauchgas einatmen, sollten die technischen Systeme etwa zum Rauchabzug verbessert werden.

Zudem müssten Menschen lernen, sich bei Bränden und starker Rauchentwicklung richtig zu verhalten. Themen des begleitenden Kongressprogramms sind auch Brandschutzprobleme, die angesichts der zunehmenden Verdichtung der Innenstädte drohen. Die Messe findet bis zum Donnerstag in Nürnberg statt.

Am 22. und 23. Februar 2012 trifft sich die Brandschutzbranche auf der Feuertrutz in Nürnberg. Rund 150 Aussteller tauschen sich dort darüber aus, wie man am schnellsten ein Feuer löscht und wodurch man es am besten verhindert. Warum eine Wolldecke dabei sehr hilfreich sein kann, erfahren Sie hier.