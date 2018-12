Feuerwehr rettet Vögel: Dachstuhlbrand in Büchenbühl

Eine Person wurde dabei durch Rauchgas leicht verletzt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu einem Brand in eines Gartenhauses kam es Freitagabend im Nürnberger Stadtteil Buchenbühl. Auch Tiere befanden sich in dem brennenden Gebäude, die von der Feuerwehr gerettet werden mussten.

Nach Angaben der Feuerwehr Nürnberg zufolge fing der Dachstuhl eines größeren Gartenhauses im Rabensteinweg am Abend gegen 19 Uhr in Nürnberg Feuer. Noch bevor die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Buchenbühl und der Berufsfeuerwehr Nürnberg anrücken konnten, gingen die Flammen auf einen großen Teil des Gebäudes über.

Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Neben dem brennenden Haus befanden sich mehrere Vögel in einer Voliere, die von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht und größtenteils dem Besitzer übergeben werden konnten.

Eine Person erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauern an, der Dachstuhl wurde jedoch zerstört. Die Ursache des Brands ist bislang noch nicht bekannt. Eine Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.

