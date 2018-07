Feuerwehr rückte an: Zwei Einsätze beim Bardentreffen

In beiden Fällen war die Ursache schnell klar - Bewohner im Krankenhaus - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Der Gesang der Musiker wurde am Bardentreffen-Sonntag nachmittags von den Sirenen der Feuerwehrwagen unterbrochen: Innerhalb kürzester Zeit brannte es in einem Gebäude im Kreuzigungshof gleich zweimal.

Gleich zweimal fuhren Rettungsdienst und Feuerwehr am Sonntag während des Bardentreffens den Nürnberger Kreuzigungshof an. © Verena Krippner



Gleich zweimal fuhren Rettungsdienst und Feuerwehr am Sonntag während des Bardentreffens den Nürnberger Kreuzigungshof an. Foto: Verena Krippner



Das Bardentreffen zog am Sonntag Menschenmassen in die Nürnberger Altstadt, die Besucher im Kreuzigungshof waren allerdings offenbar ganz besonders aufmerksam: Gegen 15 Uhr bemerkte dort jemand, dass Rauch aus dem Dachfenster im dritten Stock stieg. Schnell wurde die Feuerwehr alamiert. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zögerte nicht lang und öffenete schnell die Tür zur betroffenen Wohnung. Der Mann brachte den Bewohner, der sich dort trotz Rauch aufhielt, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes regelten die Zufahrt der Einsatzfahrzeuge. © Verena Krippner



Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes regelten die Zufahrt der Einsatzfahrzeuge. Foto: Verena Krippner



Die Einsatzkräfte rückten anschließend mit Atemschutzmasken in die Wohung vor. Dort machten sie die Ursache für den Brand aus: Ein völlig Toaster hatte wohl Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte das völlig verschmorte Gerät rasch ab. Der Mieter der Wohnung sowie der Sicherheitsmitarbeiter wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und schließlich im Krankenhaus untersucht.

Die Fahrzeuge der Feuerwehr waren kaum auf der Wache angekommen, schon gab es einen zweiten Alarm. Erneut wurde ein Feuer in einem Gebäude im Kreuzigungshof gemeldet. Dieses Mal war Nachbarn der Ton eines Rauchmelders aufgefallen. Da sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der betroffenen Wohung im vierten Stock aufhielt, mussten die Einsatzkräfte die Tür aufbrechen. Auch hier war die Ursache dann aber schnell ausgemacht: Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte für Rauch und den Brandgeruch. Die Feuerwehr musste in diesem Fall nichts löschen, sondern lediglich das verbrannte Essen ins Freie schaffen und die Wohnung gut durchlüften. Laut Angaben der Feuerwehr Nürnberg waren jeweils zwei Löschzüge mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.