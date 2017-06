Feuerwehreinsatz am Dutzendteich lähmt Zugverkehr

Massive Probleme im Nürnberger Süden - Reisende sitzen fest - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Rund um Rock im Park standen am Freitag die Züge still! Wegen eines Böschungsbrandes an den Bahngleisen zwischen den S-Bahnhaltestellen Dutzendteich und Fischbach lag der Bahnverkehr im Nürnberger Süden lahm. Am Hauptbahnhof herrschte Chaos, Reisende saßen in ihren Zügen fest. Auch zahlreiche Rocker waren betroffen.

Ratlose Blicke am Hauptbahnhof: Die S-Bahnen standen am Freitag rund eineinhalb Stunden still. © Katrin Wiersch



Ratlose Blicke am Hauptbahnhof: Die S-Bahnen standen am Freitag rund eineinhalb Stunden still. Foto: Katrin Wiersch



Böse Überraschung für alle Festivalgänger, die am Freitagabend mit dem Zug zu Rock im Park wollten: Ab 15.58 Uhr stand der Bahnverkehr rund um das Festivalgelände am Dutzendteich still. Etliche Rocker, die am Nürnberger Hauptbahnhof gestrandet waren, drängten in die Straßenbahnen der Linie 9 zum Doku-Zentrum, die schnell völlig überfüllt waren. Auch der Fernverkehr nach München war betroffen.

Nach Auskunft der Bundespolizei war an den Gleisen zwischen den S-Bahn-Haltestellen Dutzendteich und Fischbach eine Böschung in Brand geraten. Die Feuerwehr sperrte die Gleise, um die Flammen zu löschen.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer offenbar durch Funkenflug von einem Zug ausgelöst worden. Gegen 17.30 Uhr meldete die Bahn, dass die Strecke wieder teilweise freigegeben wurde.

+++ Rock im Park: Hier geht's zum Liveticker +++