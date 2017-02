Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr in die Willstätterstraße im Nürnberger Südwestpark gerufen. In dem Lagerraum eines Betriebs für Flexodruckformen war Gefahrgut ausgetreten. Die Einsatzkräfte begaben sich in speziellen Schutzanzügen in das Gebäude und pumpten die Substanz ab. Laut bisherigen Informationen besteht keine Gefahr für Mensch und Umwelt. © NEWS5 / Grundmann