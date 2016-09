Feuerwehreinsatz in Gewürzfabrik am Nürnberger Hafen

NÜRNBERG - Ein Zwischenfall in einer Gewürzfabrik am Nürnberger Hafen hat am Donnerstagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Mehrere Sonderlöschfahrzeuge rückten an, nachdem offenbar eine Maschine in Brand geraten war.

Die Nürnberger Feuerwehr rückte am Donnerstagabend in die Duisburger Straße aus. © ToMa/Reitmayer



Hier war es kurz zuvor zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. © ToMa/Reitmayer



Alarm im Nürnberger Hafengebiet: Nach Angaben eines Polizeisprechers ging bei der Polizei um 16.27 Uhr die Meldung ein, dass es auf dem Gelände einer Gewürzfirma in der Duisburger Straße zu einem Maschinenbrand gekommen sei. Die Feuerwehr rückte aus - auch mit mehreren Sonderlöschfahrzeugen. Nach ersten Informationen glimmten Gewürze in einer Versorgungsleitung über einer Gewürzmaschine, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung im Obergeschoss der Firma kam.

Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei niemand. Die Ursache war zunächst unklar.

