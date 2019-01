Über 120 Menschen begaben sich am Mittwoch auf die Straßen in Neuselsbrunn. Der Grund dafür: Seitdem die Stadt Nürnberg die Fassaden lokaler Hochhäuser wegen akuter Brandgefahr erneuert hat, leiden die Anwohner unter fehlenden Isolierungen, Wasserschäden und Schimmel. Nun demonstrieren die Anwohner gegen die Stadt und die Hausverwaltung, denn in ihren Augen war die Sanierung mehr als unnötig.

Es ist gesund, es schont die Umwelt und manchmal ist es gar nicht so einfach: Zu Fuß unterwegs zu sein hat seine Vor- und Nachteile. Auch wenn viele Nürnberger ihren Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln oftmals treu bleiben, haben Fußgänger einen nennenswerten Verkehrsanteil in der Frankenmetropole. Doch wie sieht das in Zahlen aus? Welche Altersgruppe ist am liebsten zu Fuß unterwegs und wie gefährlich ist es, sich den eigenen Füßen in einer Großstadt zu bedienen? Das Fußgänger-Leben in Zahlen gibt es hier.