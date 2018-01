Feurig und klangvoll: So war das Silvestival in Nürnberg

NÜRNBERG - Es ging heiß her am Silvesterabend in Nürnberg: Wer ganz ohne Böller, dafür aber mit guter Musik, Varieté und spektakulären Showeinlagen ins neue Jahr feiern wollte, war am Sonntag beim Silvestival bestens aufgehoben.

Feuer und Flamme waren viele Besucher des Silvestivals 2018. Vor 16 Bühnen feierten die Gäste ausgelassen. © Stefan Hippel



28 Acts auf 16 Bühnen in der ganzen Altstadt – ein paar tausend Besucher nutzen auch diesmal wieder das Angebot, den Jahreswechsel mit der Stadt Nürnberg zu feiern. Beim "5. Silvestival" lockte "ein Feuerwerk aus Musik und Neuem Zirkus" mit einem handverlesenen kulturellen Programm.

Mit einem Eintrittsbändchen ausgestattet, flanierten die Besucher bei milden Temperaturen quer durch die Innenstadt, um Klassik und Kabarett, Theater, Tanz und Tango in jeweils 20- bis 40-minütigen Häppchen zu erleben. Bespielt wurden neben klassischen Bühnen und Auftrittsorten wie dem Künstlerhaus und der Katharinenruine auch nicht alltägliche Orte wie das Adina Hotel am Kornmarkt, das Foyer des Germanischen Nationalmuseums und die Aula des Johannes-Scharrer-Gymnasiums.

Schnell bildeten sich lange Schlangen vor zahlreichen fußläufig erreichbaren Spielorten. Beim CVJM am Kornmarkt, wo die Musikkabarettistin Lizzy Aumeier mit ihrem Damenorchester "Die weißen Lilien" auftrat, bildete sich schon vor 22 Uhr eine lange Schlange. Auch die Stühle im Aufsess-Saal des Germanischen Nationalmuseums, wo das "Varieté am Ende der Welt" zauberte, waren begehrt, während vor den Bühnen im Kulturgarten des Künstlerhauses und auf dem Klarissenplatz bis spät in die Nacht Platz war.

