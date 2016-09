"Fingierte Experimente": Polizei fasst Sexualstraftäter

40-Jähriger soll mehr als zwölf Frauen missbraucht haben - Täter geständig - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Der Kripo Nürnberg ist am Donnerstag mit der Festnahme eines 40-Jährigen womöglich ein großer Fahndungserfolg gelungen. Der mutmaßliche Täter soll über Jahre hinweg mehrere Frauen mit einer dreisten Masche angelockt und sexuell missbraucht haben.

Am Donnerstag hat die Polizei bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter eine Festnahme vermeldet. Seit August, mit der Anzeige einer Geschädigten, suchten die Ermittler der Nürnberger Kripo bereits nach dem 40-Jährigen. Der Tatverdächtige soll über Jahre hinweg mehr als ein Dutzend Frauen missbraucht haben.

Das Vorgehen des Mannes war perfide. Er soll vorwiegend in Schwimmbädern und Thermen in der Region Kontakt zu seinen Opfern aufgenommen haben. Dort tischte der Tatverdächtige den Frauen ein aufwendig konstruiertes Lügenmärchen auf, um sie für "fingierte wissenschaftliche Experimente" gewinnen zu können, heißt es in der Polizeimeldung.

Er gab vor, dass es bei seinen Studien angeblich um Krebsvorsorge und Sexualforschung gehe. Dafür hatte er selbst angefertigte Fragebögen dabei und gab sich als Mitarbeiter eines Arztes aus.

So kam es vermutlich zu sexuellen Handlungen mit mehr als ein Dutzend Frauen. Der Beschuldigte soll dabei auch Medikamente oder medizinische Gerätschaften bei seinen Untersuchungen benutzt haben. Der genaue Tatzeitraum konnte von der Polizei noch nicht ausgemacht werden.

Nachdem sich der Verdacht gegen den Mann erhärtet haben soll - in der Wohnung konnten Speichermedien, Medikamente und weitere Beweismittel sichergestellt werden - zeigte sich der 40-Jährige weitestgehend geständig. Den größten Teil der Tatvorwürfe habe der Mann nach seiner Inhaftierung eingeräumt, teilte die Polizei mit.

mw

