Der traditionelle Firmenlauf B2Run war für die Tausenden Teilnehmer von etwa 650 Firmen dieses Jahr eine besondere Herausforderung: Die Strecke rund um den Dutzendteich bot wenig Schutz vor der sengenden Sonne, die am Dienstagnachmittag vom Himmel brannte. Unter dem Motto "Gemeinsam.Aktiv" starteten die Hobby-Sportler am Zeppelinfeld, um nach Bewältigung der 6,3 Kilometer langen Strecke rund um Großen und Kleinen Dutzendteich in das Max-Morlock-Stadion einzulaufen. Mit der achten Auflage der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft haben inzwischen schon über eine Millionen Menschen am B2Run teilgenommen. © Edgar Pfrogner