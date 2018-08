Fischen droht der Tod: Wasser-Notstand im Tucherland

NÜRNBERG - Die Hitze hat Franken nach wie vor im Griff - und das spürt jetzt auch das Nürnberger Tucherland: Ein Fisch-Teich auf dem Gelände des Erlebnis-Spielplatzes im Norden der Stadt geht das Wasser aus. Die Verantwortlichen warnen: "Unseren Fischen verdampft quasi das Wasser unter den Flossen weg."

Den Teichen im Tucherland geht das Wasser aus - so ist die Lage derzeit. Foto: facebook.com/Tucherland



Auf vielen Flüssen Bayerns gehen die Pegelstände zurück, die wochenlange Trockenheit macht Probleme. Aber eben nicht nur der Binnenschifffahrt, sondern auch Teich-Besitzern. Im Tucherland, einem Erlebnis-Spielplatz im Norden Nürnbergs, geht sprichwörtlich das Wasser aus. "Durch die langanhaltende Hitzewelle ist unser vorderer Badeteich fast vollständig ausgetrocknet", schreiben die Verantwortlichen auf Facebook. "Im hinteren Teich ist der Pegel auch zu niedrig, sodass die Pumpe kein Wasser ziehen kann, um es nach vorne zu transportieren."

Eine Gemengelage, die besonders den Fischen zu Schaffen macht. Ihnen "verdampt quasi das Wasser unter den Flossen weg", schreibt das Tucherland - und bittet um Hilfe. Etwa um Kescher, mit denen sich die Tiere umsiedeln lassen. Und auch Kinder können in den Teichen nicht mehr planschen, zumindest vorerst.

Doch es bahnt sich eine Lösung an. Man stehe in Kontakt mit der Feuerwehr, die womöglich schon bald Wasser umpumpen kann - und den Teich so wieder auffüllen. "Wir haben einen Zusage von einer örtlichen Feuerwehr", heißt es auf Facebook.

