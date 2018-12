Fit ins neue Jahr: Silvesterlauf in Nürnberg gestartet

Laufevent zum Jahresende lockt bereits zum 16. Mal an Wöhrder Wiese - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kurz vor dem neuen Jahr gehen in Nürnberg nochmal Hunderte Läufer an den Start und setzen 2018 ein sportliches Ende voller Emotionen. Während sich der sportliche Nachwuchs auf 400 Metern verausgabt, stehen für die Großen zehn Kilometer rund um den Wöhrder See an. Wir haben alle Bilder zum 16. Silvesterlauf in der Frankenmetropole!

Bilderstrecke zum Thema Stolz, Spaß, Silvesterlauf: Bambinis sprinten ins neue Jahr Punkt 10.45 Uhr fiel an Silvester der Startschuss für die kleinen Sportler: Auf 400 Meter durfte sich der sportliche Nachwuchs beim Bambinilauf an der Wöhrder Wiese zum Ende des Jahres nochmal ordentlich verausgaben. Anfeuernde Eltern, stolze Gesichter: Die Emotionen und der Ehrgeiz waren groß, eine glorreiche Siegerehrung rundete dann das Ereignis ab.



jm