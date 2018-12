Fitness-Queen in Nürnberg: Sophia Thiel stellt neues Buch vor

Hoher Andrang bei "Meet and Greet" in der Innenstadt - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Über eine Millionen Follower auf Instagram, Autorin zahlreicher Bücher und Coach bei "The Biggest Loser" - Sophia Thiel ist eine der bekanntesten Fitness-Blogger Deutschlands. Ihr neues Buch "Fit & Stark mit Sophia" stellte sie am Freitagabend in Nürnberg vor - wir haben sie zum Interview getroffen.

In ihrem neuen Buch stellt Sophia Thiel ihr Workout vor. © Azeglio Elia Hupfer



In ihrem neuen Buch stellt Sophia Thiel ihr Workout vor. Foto: Azeglio Elia Hupfer



Stars lassen gerne auf sich warten: Mit knapp einer Stunde Verspätung kam Sophia Thiel in Nürnberg an, um ihr neues Buch "Fit & Stark mit Sophia" zu promoten. Im ersten Stock der Thalia Buchhandlung in der Karolinenstraße warteten zahlreiche Fans geduldig auf die Fitness-Bloggerin. Nach ihrer Ankunft beantwortete Thiel eineinhalb Stunden alle Fragen ihrer Fans, gab Autogramme und stand für Selfies zur Verfügung. In einer sehr herzlichen Atmosphäre erfüllte der Instagram-Star jeden Wunsch - auch Umarmungen.

Thiel war in ihrer Jugend übergewichtig und nahm dann über 25 Kilogramm in drei Jahren ab. Heute betreibt sie professionelles Bodybuilding. In ihrem neuen Buch stellt die erst 23-Jährige ihr Workout vor, bei dem man vor allem mit seinem eigenen Körpergewicht trainiert und kein Equipment braucht. Der Fokus liegt auf Muskelaufbau, Fettverbrennung und Ausdauer.

eli