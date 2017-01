Flammen im Motorraum: Mercedes fängt Feuer

Fahrer des Wagens blieb nach Brand in Zweibrückener Straße unverletzt - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Schock um kurz nach neun Uhr: In der Zweibrückener Straße in Nürnberg brannte am Montagabend ein Mercedes völlig aus. Warum der Wagen Feuer fing, ist derzeit noch völlig unklar.

Der Mercedes ML ist nach dem Brand reif für die Schrottpresse. © ToMa/Reitmayer



Ersten Informationen zufolge brach der Brand wohl im Motorraum aus, Flammen schossen durch die Haube. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Nach Angaben der Polizei am Montagabend wurde niemand verletzt, wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist derzeit noch unklar.

