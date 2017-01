Ein letztes Mal im Jahr 2016 die Sportschuhe schnüren? Das taten knapp 2000 angemeldete Läuferinnen und Läufer am Samstagmittag beim Nürnberger Silvesterlauf - und begaben sich dann auf die Strecke rund um die Wöhrder Wiese und den Wöhrder See. Wir haben die Bilder!

Das ist dann doch ein eher seltener Anblick: In der Nacht auf Samstag steuerten zwei Eurofighter den Airport Nürnberg an. Auch am folgenden Tag waren die Flugzeuge der Luftwaffe noch dort.