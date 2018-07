Fleischwunden: Kinder auf Nürnberger Rutschbahn verletzt

Die Verletzungen mussten genäht werden - Hat sich Betreiber strafbar gemacht? - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beim Spielen auf einer mobilen Rutschbahn in Langwasser haben sich mehrere Kinder verletzt. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ermittler prüfen nun ob sich die Betreiber strafbar gemacht haben.

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr hatte ein Spielmobil in einem Park am Ferdinand-Drexler-Weg Station gemacht, am Hang wurde eine mit Seifenwasser befeuchtete Rutschbahn aufgebaut. Mit fatalen Folgen: Bisher steht fest, dass sich drei Kinder beim Rutschen schwere Fleischwunden an den Beinen zugezogen haben.

Sie kamen ins Krankenhaus, wo ihre Verletzungen genäht wurden. Anwesende Eltern wollen gesehen haben, dass sich noch mehr Kinder verletzt haben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und bitten die Eltern eventuell verletzter Kinder, sich unter der Nummer 22194820 zu melden. Zurzeit prüfen die Ermittler, ob sich die Betreiber der Rutschbahn strafbar gemacht haben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.