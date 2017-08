Flic Flac feiert Weihnachten wieder mit den Franken

Zirkus gastiert mit seiner neuen Show ab 21. Dezember am Volksfestplatz

NÜRNBERG - Flic Flac feiert Weihnachten wieder in Nürnberg. Der Zirkus gastiert erneut mit einer X-Mas-Show auf dem Volksfestplatz am Dutzendteich. Premiere ist am 21. Dezember. Der letzte Vorhang fällt dann schon im neuen Jahr am 14. Januar 2018.

Der Zirkus Flic Flac feiert Weihnachten wieder in Nürnberg. © Roland Fengler



Der Zirkus Flic Flac feiert Weihnachten wieder in Nürnberg. Foto: Roland Fengler



Nürnberg und Flic Flac: Das ist eine besondere Beziehung. Immer wieder kehrt der Zirkus gerne in die Frankenmetropole zurück. Das Publikum ist Zirkus-affin, sagen die Veranstalter. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass der Zuspruch über Weihnachten besonders groß ist.

Der Zirkus kommt mit einem ganz neuen Zelt nach Nürnberg. "Ohne Sichtbehinderung", verspricht die Direktion. Die aktuelle Show besteht aus 35 Artisten aus elf Nationen. Natürlich ist das Todesrad wieder dabei. Motorrad-Spezialisten und Freestyle-Jumper (Mad Flying Bikes) zeigen, was sie draufhaben.

Fliegende Körper in der Manege sind selbstverständlich, auch ein Hochseil wird wieder gespannt für die Adrenalin-Crew. Die Besucher dürfen sich auf Comedy mit Jonglage (Patrick Lemoine) freuen und die Kraft und Körperbeherrschung der Äquilibristen und Artisten an den Strapaten (Bändern) bestaunen. Lustig wird es mit Rad-Comedy von Justin Case.

Rabatt für Abonnenten

Zeitungsleser mit der ZAC-Karte bekommen Rabatt für einige Vorstellungen. 30 Prozent Preisnachlass gibt es bei der exklusiven ZAC-Vorstellung/Premiere am 21. Dezember um 20 Uhr. 20 Prozent Nachlass gelten am 22. und 24. Dezember sowie am 9. und 10. Januar (jeweils alle Termine). Am 14. Januar gilt der Rabatt nur für die 20-Uhr-Vorstellung. Karten gibt es in den Ticket-Vorverkaufsstellen Ihrer Zeitung oder über NN-Ticketcorner.de

