Fliegerbombe am Nürnberger Hauptbahnhof: Evakuierung läuft an

Die Entschärfung des Blindgängers ist für 18.15 Uhr angesetzt - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Fliegerbombenfund am Nürnberger Hauptbahnhof: Bei Bauarbeiten an der Südseite ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Gleise 20 bis 23 sind aktuell gesperrt. Das Gebiet um den Fundort wird ab 14 Uhr evakuiert. Die Bahn bittet, von Reisen ab dem Nürnberger Hauptbahnhof ab 17 bis 19 Uhr abzusehen.

Polizeipressesprecher Bert Rauenbusch gibt der versammelten Presse erste Informationen. Foto: Stefan Hippel



Bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Laut einem Sprecher der Bahn sind die Gleise 20 bis 23 gesperrt. Die dort normalerweise ein- und abfahrenden Regionalverkehrszüge werden auf andere Gleise umgeleitet, so dass laut Bahn-Sprecher derzeit mit Beeinträchtigungen und "geringfügigen Verspätungen" zu rechnen ist. Reisende werden gebeten, auf die Ansagen am Bahnsteig zu achten.

Laut Feuerwehr-Sprecher Stephan Gräser handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie soll etwa 45 Kilogramm schwer sein und einen Durchmesser von 15 bis 20 Zentimetern haben. Im Inneren der Bombe befinden sich schätzungsweise 20 bis 25 Kilogramm Sprengstoff.

Ab 14 Uhr beginnen die Verantwortlichen mit der Evakuierung im Umkreis von 300 Metern um den Fundort der Bombe und gehen von Haus zu Haus. Nach Norden einschließlich des Hauptbahnhofs muss nicht evakuiert werden. Bis spätestens 17.45 Uhr sollen etwa 4000 Anwohner aus dem Bereich zwischen Köhnstraße und Wölckernstraße evakuiert werden. Wohin die Anwohner zwischenzeitlich gebracht werden, wird gerade noch geprüft.

Gegen 17.45 Uhr wird der Zugverkehr eingestellt. Für 18.15 Uhr ist die Entschärfung des Blindgängers geplant. Diese dauert laut Gräser erfahrungsgemäß eine halbe Stunde bis Stunde, natürlich hängt die Dauer aber vom jeweiligen Sprengmeister ab. Der Hauptbahnhof soll nach derzeitigem Stand nicht evakuiert werden. Als Schutzwall wird den Plänen zufolge ein Güterzug auf ein Gleis gestellt, so dass voraussichtlich weiterhin nur die Gleise 20 bis 23 von der aktuellen Sperrung betroffen bleiben. Die Bahn bittet Zugreisende, Reisen ab dem Nürnberger Hauptbahnhof ab 17 bis voraussichtlich 19 Uhr zu vermeiden.

Die Straßenbahnen können während der Evakuierung fahren, halten aber nicht an den Haltestellen im Evakuierungsgebiet. Der Allersberger Tunnel bleibt für den Autoverkehr geöffnet. Die Haltestelle Celtisplatz bedient die VAG ab sofort nicht mehr.

Der Artikel wurde um 14 Uhr aktualisiert.

Johannes Handl/moe