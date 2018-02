Bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof wurde am Montagmorgen eine Fliegerbombe gefunden. Die geplante Entschärfung hat sich aufgrund einer Vielzahl von Krankentransporten nach hinten verzögert. Während der Entschärfung war der Zugverkehr komplett eingestellt und der Luftraum über Nürnberg gesperrt.

Kleine Vampire, süße Mini-Schafe und kleine Löwen, die auf Papas Schulter sitzen - am Rosenmontag schlängelte sich der Nürnberger Kinderfaschings-Gaudiwurm durch die Straßen der Innenstadt.

Kurioser Unfall in der Nürnberger Ostendstraße: Am Montagmorgen gab ein Mercedes-Fahrer auf einem Parkplatz plötzlich Vollgas und landete in der Fassade eines Bäckerei Drive-Ins.