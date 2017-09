Flucht vor Polizeikontrolle: Verfolgungsjagd durch Nürnberg

37-Jährige raste während der Überprüfung mit ihrem Wagen davon - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Filmreife Szenen bei einer wilden Verfolgungsjagd in Nürnberg: Eine 37-Jährige wurde am Samstagabend von der Polizei beim Fahren ohne Führerschein erwischt. Die Kontrolle war noch in vollem Gange, als die Frau einfach Vollgas gibt.

Eine Polizeistreife stoppte die 37-Jährige mit ihrem schwarzen Audi A6 um 23.50 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße. Bei der anschließenden Kontrolle konnte die Frau keinen Führerschein vorzeigen - Sie erklärte den Beamten, man habe ihr ihn getohlen.

Als die Polizisten dies überprüfen wollten und zurück zu ihrem Streifenwagen gingen, startete die Frau ihr Auto, gab Gas und raste in Richtung Von-der-Tann-Straße davon. Die Polizisten nahmen umgehend mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf.

Frau hatte wohl Drogen genommen

Mit teils sehr hoher Geschwindigkeit flüchtete die 37-Jährige mit ihrem Wagen über die Maximilianstraße, Nordwestring, Bucher Straße, Kressenstraße, Pilotystraße, Harrichstraße zur Grünewaldstraße. In der dortigen Sackgasse endete die rasante Verfolgungsjagd: Die Frau hatte sich mit ihrem Audi festgefahren und wurde festgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei hat die Frau keinen Führerschein und stand möglicherweise unter Drogeneinfluss. Auf ihrer Flucht raste sie mehrfach über rote Ampeln - nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten kam aber niemand zu Schaden.

Die Polizisten ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 37-Jährige.

