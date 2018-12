Forstbetrieb bereitet Holzstämme für Versteigerung vor

Aus wertvollem "Schaufenster-Holz" entstehen Massivholz-Möbel und -fenster - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Revier Nummer 9 des Forstbetriebs Nürnberg kreischen seit Tagen die Kettensägen: Dort, im Wald bei Zabo, läuft die Vorbereitung der Werthölzer für die alljährliche Versteigerung auf Hochtouren.

Ein Stamm-Inneres wie gemalt, finden die beiden Forstwirtschaftsmeister Alexander Wetsch und Fabian Dinkel. Die Zahlen bedeuten, dass der Stamm am "Stock" einen 48-Zentimeter-Durchmesser hat. Und das Stück, das zur Versteigerung kommt, ist fünf Meter lang. © Stefan Hippel



Ein Stamm-Inneres wie gemalt, finden die beiden Forstwirtschaftsmeister Alexander Wetsch und Fabian Dinkel. Die Zahlen bedeuten, dass der Stamm am "Stock" einen 48-Zentimeter-Durchmesser hat. Und das Stück, das zur Versteigerung kommt, ist fünf Meter lang. Foto: Stefan Hippel



Die beiden Forstwirtschaftsmeister Alexander Wetsch und Fabian Dinkel vermessen und untersuchen die mächtigen Kiefernstämme, die seitlich an den Forstwegen aufgereiht sind. Dann kommt die Säge erneut zum Einsatz, bis das sogenannte Blochholz in gut fünf Meter lange Stücke zerlegt ist und für den Transport zur Holzauktion fertig gemacht werden kann. Die geht Mitte Januar in Litzendorf bei Bamberg über die Bühne.

"Das ist die wertvollste Ware, die wir aus unserem Betrieb anbieten können", sagt Heiko Stölzner, stellvertretender Forstbetriebsleiter, und beugt sich über die ewig langen Stämme der gefällten Bäume, um sie genau unter die Lupe zu nehmen. Bis vor Kurzem waren das noch Kiefern-Riesen, die über 25 Meter hoch in den Spätherbsthimmel ragten. Ungefähr 150 Jahre hatten sie auf dem Buckel. Sie haben sechs Generationen von Förstern kommen und gehen sehen, waren kerngesund und standen voll im Saft.

Genau das hat den Revierleiter beim Durchforsten des Waldstücks dazu bewogen, die Stämme mit ihrem beeindruckenden Umfang zu markieren. Das aufgesprühte Andreaskreuz zeigt an, dass der Baum zu fällen und dann von den Forstwirtschaftsmeistern für die Versteigerung aufzuarbeiten ist.

Nicht nur in Zabo, sondern auch in anderen Revieren im Bereich des Forstbetriebs Nürnberg - etwa in Brunn, Heroldsberg, Feucht oder Wendelstein - fallen derzeit makellose riesige Kiefern der Kettensäge zum Opfer. "Sie sind erntereif oder auch hiebreif, wie wir sagen", erklärt Stölzner.

Hohe Preise für das Holz

Der beste Zeitpunkt zum Fällen sei dann, "wenn ein Baum eine bestimmte Dimension erreicht hat". Da ist er am wertvollsten und dem Forstbetrieb wirtschaftlich von größtem Nutzen. Pro Festmeter habe Holz von solcher Qualität bei Versteigerungen in den vergangenen Jahren einen Preis von 200 bis 220 Euro erzielt.

Bei der nächsten Auktion im Januar sollen laut Stölzner rund 100 Festmeter aus dem Forstbetrieb Nürnberg unter den Hammer kommen - macht einen Umsatz von 20.000 bis 25.000 Euro. "Wir betreiben aber auch einen großen Aufwand für die Versteigerung und müssen die Spedition für den Holztransport bezahlen." Insgesamt dürften zwischen 900 und 1000 Festmeter aus verschiedenen fränkischen Forstbetrieben zur Versteigerung in Litzendorf gelangen.

Heiko Stölzner, stellvertretender Forstbetriebsleiter in Nürnberg. © Stefan Hippel



Heiko Stölzner, stellvertretender Forstbetriebsleiter in Nürnberg. Foto: Stefan Hippel



Aus dem wertvollen "Schaufenster-Holz" (Heiko Stölzner) entstehen später zum Beispiel Massivholz-Möbel und -fenster. Ob ein Baum tatsächlich das dafür nötige Premium-Holz liefert, zeigt sich bei der Überprüfung durch die Forstwirtschaftsmeister: Sie sägen dafür eine dünne Scheibe vom untersten Teil eines Stammes - dem sogenannten Stock - ab. Jetzt lässt sich das Innenleben ganz genau erkennen. Alexander Wetsch und Fabian Dinkel sind des Lobes voll: "Ein super zentrierter Baum" liegt da vor ihnen. Das sehen sie am Aufbau der Jahresringe, die sich in diesem Fall von der Mitte des Stammes einheitlich nach außen ausbreiten. Der Stock-Durchmesser liegt bei 62 Zentimetern. Also ein wahres Prachtexemplar.

Der Stamm weist außerdem keinerlei Faulstelle und keine "Beule" auf. Unter einer solchen Ausbuchtung würden Äste oder Totäste stecken; doch dieser untere Abschnitt des Stammes ist makellos. Erst weiter oben - jenseits der Fünf-Meter-Marke - sind unter der Rinde die Stellen erkennbar, an denen der Baum sich verzweigt hat.

Fehler in der Höhe

In der Regel kommen im oberen Bereich mehr Fehler vor, etwa Krümmungen des Stammes oder auch Risse. Solche Mängel führen zur Minderung der Holzqualität und einem niedrigeren Verkaufspreis. Diese Teile des Stammes werden später hauptsächlich zu Bauholz weiterverarbeitet, das der Forstbetrieb meist selbst vermarktet.

An der Versteigerung des Blochholzes werden 25 bis 30 Bieter teilnehmen, sagt Heiko Stölzner. Er legt vorher das Mindestgebot fest, mit dem die Kunden bei der Auktion einsteigen können. Dafür erhalten sie von ihm ein "Los-Verzeichnis".

Das hat nichts mit einer Verlosung zu tun; vielmehr ist unter einem "Los" eine - flexible - Sammeleinheit zu verstehen. "Ein Los kann mal fünf, mal zehn Stämme umfassen", erläutert der stellvertretende Forstbetriebsleiter. Wobei er mit "Stämmen" die aufbereiteten Stücke von fünf Metern Länge meint. Versteigert wird also nicht pro Festmeter, sondern pro Los.

Bis Mitte Dezember soll alles Wertholz aus dem Nürnberger Forstbetrieb nach Litzendorf geliefert werden. Dort können die Kunden schon mal ein Auge drauf werfen und sich Notizen machen, mit welchem Betrag sie beim Bieten einsteigen wollen.

Ute Wolf