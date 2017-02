Frankenballoncup 2017: Kein Start am Airport

Heißluftballone hätten am Samstag am Nürnberger Flughafen abheben sollen - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Die Vorbereitungen für den zweitägigen Frankenballoncup 2017 liefen auf Hochtouren und die Veranstalter waren trotz des Wetters guter Dinge, dass die Ballone am Samstag in Nürnberg abheben würden - nun gibt kurz vorher doch die Absage für den Airport. Und einen Ort, wo am Nachmittag trotzdem die Ballone steigen sollen.

Kein Start: Der Frankenballoncup 2017 am Nürnberger Flughafen fällt aus. Foto: Eduard Weigert



Geplant war der Start vom Nürnberger Flughafen am Samstag ab circa 14.30 Uhr. Auf Facebook gaben die Veranstalter nun am Samstagmittag bekannt, dass sie nicht abheben werden. "Aufgrund des schlechten Wetters müssen wir den Start am Airport Nürnberg leider absagen", heißt es dort. "Wir starten einen neuen Anlauf nächstes Jahr!" Am Nachmittag sollen die Ballone laut Veranstalter trotzdem starten - bei der Burg Feuerstein in Ebermannstadt. Und wer es am Samstag nicht mehr schafft, hat am Sonntag noch einmal die Chance: Ab 9 Uhr sollen die Ballone wieder bei der Burg in die Luft steigen.

In den vorherigen Jahren gab es zumindest einen Ausweichtermin für Nürnberg, jedoch dieses Mal nicht. Es kam immer mal wieder zu Verschiebungen und die Veranstalter rechneten auch damit, dass es zu einer kurzfristigen Absage kommen könnte. Im Jahr 2007 gab es sogar den Fall, dass der Fuchs-Ballon bei schönstem Wetter starten konnte, aufgrund mangelnden Windes 45 Minuten später aber wieder auf dem Flughafengelände landen und das Rennen abgebrochen werden musste.

Beim Frankenballoncup handelt es sich um eine Wettfahrt. Eine Aufgabe davon ist eine sogenannte Fuchsjagd: Ein Ballon, der "Fuchs", startet vorneweg und bleibt etwa eine Stunde in der Luft. An seinem Landeort legt der "Fuchs" ein Zielkreuz aus. Die Aufgabe der nachfolgenden Ballone ist nun, einen "Marker", das ist ein kleines Sandsäckchen mit langer Fahne, möglichst dicht am Zielkreuz abzuwerfen.

Wer die geringste Ablage hat, gewinnt. Die Ballone landen allerdings nicht beim Zielkreuz, sondern fahren weiter und lösen weitere Aufgaben. Die Aufgabe selbst hätte sich der Wettbewerbsleiter am Samstagmorgen ausgedacht, abhängig vom Wetter.

Weitere Infos unter www.frankenballon.de

