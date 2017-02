Frankenballoncup 2017: Organisatoren rechnen mit Start

NÜRNBERG - Die Vorbereitungen für den Frankenballoncup 2017 laufen auf Hochtouren. Trotz des trüben Wetters am Freitag sind die Organisatoren guter Dinge, den Wettbewerb am Samstag am Albrecht-Dürer-Airport starten zu können.

Bei Traumwetter starteten im vergangenen Jahr die Heißluftballone am Nürnberger Flughafen. © Airport Nürnberg



Geplant ist der Start vom Nürnberger Flughafen am Samstag ab circa 14.30 Uhr. Zuerst startet der "Fuchs-Ballon", etwa 15 bis 30 Minuten später die restlichen Ballone.

Bei jedem einzelnen Start entscheidet der Tower über die Startfreigabe - genauso wie bei den Flugzeugen. Je nach Verkehrsaufkommen am Flughafen kann es deshalb ein bisschen dauern, bis alle Ballone in der Luft sind.

Das Wetter kann den Ballonfahrern natürlich jederzeit einen Streich spielen, so dass sie immer auch mit einer kurzfristigen Absage rechnen müssen, wenn es plötzlich regnet oder schneit, zu windig ist oder die Sicht wegen tief hängender Wolken zu schlecht ist. Im Jahr 2007 gab es sogar den Fall, dass der Fuchs-Ballon bei schönstem Wetter starten konnte, aufgrund mangelnden Windes 45 Minuten später aber wieder auf dem Flughafengelände landen und das Rennen abgebrochen werden musste.

Beim Frankenballoncup handelt es sich um eine Wettfahrt. Eine Aufgabe davon ist eine sogenannte Fuchsjagd: Ein Ballon, der "Fuchs", startet vorneweg und bleibt etwa eine Stunde in der Luft. An seinem Landeort legt der "Fuchs" ein Zielkreuz aus. Die Aufgabe der nachfolgenden Ballone ist nun, einen "Marker", das ist ein kleines Sandsäckchen mit langer Fahne, möglichst dicht am Zielkreuz abzuwerfen. Wer die geringste Ablage hat, gewinnt. Die Ballone landen allerdings nicht beim Zielkreuz, sondern fahren weiter und lösen weitere Aufgaben. Die Aufgabe selbst denkt sich der Wettbewerbsleiter am Samstagmorgen aus, da sie vom Wetter abhängen.

Das Startfeld ist direkt am Tower. Die beste Sicht auf das Spektakel haben Zuschauer aber nicht von der Besucherterrasse des Flughafens, sondern von den Hügen am Zaun neben dem Tower. Wo genau der Start am Sonntag erfolgt, ist noch nicht klar. Die Ballone dürften aber zwischen 8 und 9 Uhr morgens im Umkreis von Forchheim abheben.

Weitere Infos unter www.frankenballon.de

