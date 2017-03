Frankenderby: So wappnen sich Klubs gegen Fan-Gewalt

NÜRNBERG - Wenn Fürth und Nürnberg am Sonntag aufeinandertreffen, soll es nur um Fußball gehen. Damit das so ist, sind beim Derby etliche Polizisten und Sicherheitskräfte im Einsatz, wie üblich bei einem Hochrisikospiel. Zuletzt mit Erfolg, auch weil die Brisanz abnimmt. Oder weil sich die Gefahr verlagert?

Lärmend und bedrohlich: Im Mai 2009 zogen Nürnberger Ultras zum Frankenderby nach Fürth zum Ronhof-Stadion. Foto: Hans-Joachim Winckler



Eigentlich soll die Geschichte von einem Mann und einer Frau handeln. Sie leben in der Region, lieben sich - und den Fußball. Nur geht ihre Liebe dabei getrennte Wege. Er hat eine Dauerkarte für den 1. FC Nürnberg, ihr Herz schlägt für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Und doch leben sie friedlich zusammen. Natürlich wird sich geneckt, gefrotzelt, wenn es um die Spielvereinigung oder den Club geht. Aber eben liebevoll.

Davon wollten sie erzählen - und überlegen es sich anders. Aus Angst, dass etwas passiert. Dass sie in der Fan-Kurve erkannt, angepöbelt werden. Wie bei der Gruppe um einen 28 Jahre alten Fürther, die vergangenes Jahr vor dem Fürther Rathaus attackiert wurde - um dem jungen Mann den Fan-Pullover zu rauben. Die Polizei ermittelt auch in der Nürnberger Ultra-Szene.

Getrennte Fan-Gruppen

Ein Vorgeschmack auf Sonntag, an dem sich die Spielvereinigung Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg zu einem Zweitliga-Fußballspiel treffen? Nein, sagt die Polizei. Die Sicherheitsbehörden sind routiniert, ihr Konzept für das Frankenderby in Fürth oder in Nürnberg hat sich bewährt. Doch leichtsinnig werde man nicht, sagt Peter Messing, Fürther Polizeichef und Einsatzleiter am Wochenende.

"Es ist nicht nur ein Risikospiel, sondern ein Hochrisikospiel." Es werden geschlossene Einheiten der Polizei auch aus anderen Regionen Bayerns dabei sein. Die Fan-Gruppen werden strikt voneinander getrennt von den Einsatzkräften ins Ronhof-Station begleitet. Die Polizei rechnet mit fast 3000 Nürnberger Fans.

Die Karte zeigt die Anreisewege der Fanlager zum Sportpark Ronhof. Foto: Polizei Mittelfranken



Auch die beteiligten Vereine, die am umfassenden Sicherheitskonzept mitgearbeitet haben, gehen nicht von einer gewalttätigen Eskalation aus. Das habe in den vergangenen Jahren gut funktioniert. "Seit 2014 verliefen die Derbys weitgehend oder sogar komplett störungsfrei", sagt Club-Sprecherin Katharina Fritsch. "Es gibt keine Hinweise, dass das beim kommenden Derby anders sein wird."

Vereine zogen Schlüsse

Natürlich sei es ein besonderes Spiel. "es hat nach wie vor Brisanz", findet Immanuel Kästlen, Fritschs Fürther Pendant. Der Sprecher der Spielvereinigung ergänzt aber: "Man hat sich in den vergangenen Jahren ja öfter getroffen." Kästlen erinnert an 2012, als sich Fürth und Nürnberg auf dem Platz länger nicht mehr getroffen hatten - bis zum Pokalspiel, das in einem Platzsturm einiger Club-Anhänger auf das Feld endete.

Inzwischen ist Derby Liga-Alltag - einerseits. Auf der anderen ist es für die Polizei und für die Sicherheitskräfte der Vereine weiter eine Ausnahmesituation. Durch die häufigeren Treffen aber ist man gut vorbereitet.

Auch die Vereine haben Rückschlüsse aus Derbys gezogen, die nicht so liefen wie erwünscht. Vergangenes Jahr half ein Choreographie-Verbot für Auswärts-Fans. Das gibt es heuer nicht - und dennoch wohl auch keine Choreographie der Club-Ultras. Denn die hatten versucht, eine solche direkt in Fürth anzumelden. Eine Genehmigung aber läuft stets zunächst über den eigenen Verein. Der hat von den Ultras nichts gehört.

Apropos Ultras. 2014 sorgten die beim Derby für Zündstoff, unaufhörlich knallte es im Gästeblock. Es sei ein deutschlandweites Phänomen, dass Pyrotechnik eher bei Auswärtsspielen eingesetzt werde, sagt Katharina Fritsch, "um auf fremdem Terrain ein Zeichen zu setzen".

Stadion wird bewacht

Das will der Club in Zusammenarbeit mit den Fürthern verhindern. "Wir haben unsere Rückschlüsse aus den Ereignissen damals gezogen", sagt Kästlen. Das Stadion wird zudem Tag und Nacht bewacht.

Der Fürther Pressesprecher geht nicht davon aus, dass im Stadion etwas passiert. Auch weil keine Tickets in den freien Verkauf gegangen sind. Heißt: Außer dem Kartenkontingent für Auswärtsteams wurden nur unter Mitgliedern, Dauerkarten-Inhabern oder Fan-Vereinen Tickets verkauft. Und vor dem Stadion? "Wer sich nicht an die Spielregeln hält, wird sehen, dass die Sicherheitskräfte gut vorbereitet sind", so Fritsch selbstbewusst.

Vielleicht aber spielen sich die brisanten Aufeinandertreffen gar nicht mehr beim Derby ab? Die Attacke am Fürther Rathaus ist ein Beispiel. Immanuel Kästlen spricht dabei bewusst von Attacke. "Wir haben keine gewalttätigen Fans." Auch bei der Schlägerei unter Fan-Gruppen im November bei einem Spiel der U 19-Mannschaften sei der Angriff von Nürnberger Anhängern ausgegangen.

Beunruhigend aber ist auch für die Polizei die Tatsache, dass solche Jugendspiele Anlass für derlei Auseinandersetzungen sind. Das zeige laut Fritsch, "dass der Jugendbereich für die Fan-Szene nicht mehr unantastbar ist. Nicht nur in Nürnberg verlagern sich Störungen weg vom Spieltag und Profibereich."

Neue Dimension

Für Einsatzleiter Peter Messing ist das "eine neue Dimension, die das Bisherige sprengt". Dass Pullover und Schals geklaut werden, habe es im Vorfeld eines Spieles und danach schon lange gegeben. Brutale Überfälle wie am vergangenen Sonntag, als Vermummte, vermutlich aus der Nürnberger Ultra-Szene, vor dem Fürther Rathaus eine Gruppe angegriffen haben, sind seiner Ansicht nach neu. "Die angegriffene Gruppe steht den Ultras in Fürth ja nicht einmal nahe."

In diesem Kontext sieht der Fürther Inspektionsleiter auch die bereits erwähnte Schlägerei unter Nürnberger und Fürther Fans, die im November am Rande des U19-Spiels ausgetragen wurde. "Hier standen Eltern mit ihren Kindern am Spielfeldrand und mussten das mitbekommen", sagt er. Gewaltbereite Fans suchen sich möglicherweise jetzt öfter gezielt unverdächtige Anlässe, um sich zu kloppen - immer dann, wenn es keinen Schutz durch Polizeikräfte gibt.

