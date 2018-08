Fränkin überzeugt: Scarlett de Mesa ist "Miss Dirndl 2018"

24-Jährige holte den Titel aus Niederbayern in die Noris - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erst vor Kurzem wurde sie zur drittschönsten Frau Deutschlands gewählt, jetzt darf sie sich auch noch "Miss Dirndl 2018" nennen: Scarlett de Mesa aus Nürnberg.

Scarlett de Mesa aus Nürnberg ist "Miss Dirndl 2018". © NN



Die Fränkin überzeugte bei der Wahl einer Trachtenfirma aus dem Landkreis Dingolfingen-Landau in Niederbayern die Jury. Sieben junge Frauen waren dort gegeneinander angetreten, am Ende gingen Schärpe und Diadem an die Fränkin. "Ich kann es noch gar nicht richtig glauben", meinte die 24-Jährige nach der Wahl.

Ein Satz, den gewählte Missen üblicherweise gerne sagen. Dirndl trägt die Nürnbergerin sehr gerne. "Am liebsten auf der Wies'n. Ich freue mich schon, dieses Jahr als ,Miss Dirndl’ auf dem Oktoberfest zu sein!", sagte sie. Das Nürnberger Altstadtfest war der schönen Büroassistentin, die Reisen und Sport als Hobbies angibt, da gerade sicher nur kurz entfallen...

