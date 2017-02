Fränkische Klassiker

NÜRNBERG - "Franken-Herz", Teil Drei: Unter diesem Motto tritt am 4. März, 20 Uhr, im Orpheum (Johannisstraße 32 A) der harte Kern der fränkischen Musikszene auf und präsentiert ein neues CD-Projekt.

Das „Franken-Herz“ am rechten Fleck: Soul- und Rocksänger Rudi Madsius (Mitte, hinten) tritt mit seiner Band im Orpheum auf. © Foto: Christos Bertsos



Dass die fränkische Szene über die Jahrzehnte jede Menge Talente hervorgebracht hat, beweist die CD-Sammlung von Alfred Urban, der es als "Frankenflüsterer" im Radio zu Kultstatus gebracht hat. Nun erscheint der dritte und letzte Teil der "Franken-Herz"-Trilogie. Die neue CD-Box versammelt wieder bekannte Protagonisten, darunter Ihre Kinder, Conny Wagner, The Ramrods, Rudi Madsius Band, Fitzgerald Kusz & Chris Bier, Dillberg und Marie Deutschland.

Alfred Urban (65) betreibt in Wachendorf den Musikverlag "Happy Time", ganz früher war er in den Fürther Rockbands "Da Capo" und "Make Up" aktiv. Als Moderator arbeitete er für Radio afk max, seit einiger Zeit widmet er sich (zusammen mit dem Bayreuther Musiker Sandy Wolfrum) einem Lieblingsprojekt: "Ich bin Franke aus Überzeugung und will der fränkischen Musikszene ein Denkmal setzen. Mein vordringlichstes Ziel ist es, diese tolle Musik für die Nachwelt zu erhalten."

Nun liegt also der letzte Teil der Franken-Trilogie vor, eine Art "Who is Who der fränkischen Musikszene". Die Auswahl, gibt Urban zu, ist subjektiv. Vor allem die aktuelle Szene kommt dabei ein bisschen kurz.

Die Neuerscheinung wird – wie schon vor einem Jahr – mit einem Live-Konzert im Orpheum gefeiert: Bei der CD-Präsentation von "Franken-Herz" wirken folgende Künstler mit: Rudi Madsius & Band, Ernst Schultz, Dillberg, Neue Wort Ordnung (NWO), Feelsaitig, Doc Scholz & Holger Stamm, Fee Kuhn & Peter Knott, Jo Jasper, Christoph Krieger, Sonny Hennig. Moderiert wird die Veranstaltung von Ernst Schultz.

