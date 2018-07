Frau am Willy-Brandt-Platz sexuell belästigt

NÜRNBERG - Ein 23-Jähriger soll am Willy-Brandt-Platz eine junge Frau zunächst angesprochen und dann sexuell belästigt haben. Die Polizei fand den Verdächtigen und nahm ihn fest.

Der Mann sprach sein Opfer in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz an. Die Frau gab ihm allerdings zu verstehen, dass sie an einem Gespräch mit ihm nicht interessiert sei. Doch dann wurde der Zurückgewiesene massiv und berührte sie unsittlich.

Nachdem der Täter die Flucht ergriffen hatte, verständigte das Opfer die Polizei. Im Zuge einer sofortigen Fahndung entdeckte eine Streife der Inspektion Nürnberg-Mitte den Tatverdächtigen und nahm ihn vorläufig fest.

Die Beamten leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein. Der Tatverdächtige durfte nach den polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle verlassen.

