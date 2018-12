Frau in Gostenhof auf offener Straße sexuell belästigt

Der Täter fasste die Frau an und beleidigte sie - Täter flüchtig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Unbekannter hat am Montagabend in Gostenhof auf offener Straße eine junge Frau belästigt. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter.

Die junge Frau war kurz vor 18 Uhr mit ihrem Kinderwagen auf dem Gehweg an der Fürther Straße zu Fuß unterwegs, als sich von hinten der Unbekannte näherte und sie unsittlich berührte. Als sich das Opfer ihm zuwandte, wurde es noch mehrmals mit respektlosen Ausdrücken beleidigt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in Richtung U-Bahnhof Maximilianstraße. Sein 13-jähriger Begleiter, der sich an der Tatausführung nicht beteiligte, wurde vom Freund (28) der Geschädigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der Flüchtig kann nur vage beschrieben werden: Maximal 16 Jahre alt, braune Augen, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke. Trotz Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Täter nicht mehr gefasst werden. Das Fachkommissariat der Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu dem bislang Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jule