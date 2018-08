Frau in Gostenhof sexuell belästigt

Opfer konnte eine Beschreibung des Täters abgeben - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Mann eine junge Frau in Gostenhof sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Frau verließ gegen 20 Uhr die U-Bahn an der Haltestelle Gostenhof und lief über die Willstraße in Richtung Reutersbrunnenstraße. Ein unbekannter Mann verfolgte sie. Dann sprach er die junge Frau unsittlich an, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann berührte sie zudem unsittlich und verfolgte sie weiter.

Erst als eine Bekannte hinzukam, flüchtete der Täter. Er soll etwa 45 bis 50 Jahre alt, 185 Zentimeter groß und schlank sein. Nach Polizeiangaben trug er einen blauen Pullover und eine schwarze Hose. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Nummer 0911/2112 – 3333.

