Frau in Nürnberg von Straßenbahn erfasst und getötet

Südstadt: Fußgängerin stirbt bei Unfall in Allersberger Straße - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Frau ist in der Nürnberger Südstadt von einer Straßenbahn erfasst und getötet worden. Dies teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitagmittag mit.

Die Frau wollte die Straße überqueren und wurde dabei frontal von der Straßenbahn erfasst. © ToMa/Reitmayer



Tödlicher Unfall in der Nürnberger Südstadt: In der Allersberger Straße wurde am Freitag gegen 12 Uhr eine Frau von einer Straßenbahn erfasst und getötet.

Ersten Informationen zufolge wollte die Frau mittleren Alters die Allersberger Straße an der Ecke zur Anna- und Forsthofstraße überqueren. Dabei lief sie aus noch ungeklärten Gründen vor die Straßenbahn. Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Die Allersberger Straße ist derzeit zwischen Wölckern- und Wodanstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Laut VAG kommt es wegen des Unfalls auf den Linien 6, 8 und 9 bis mindestens 13.45 Uhr zu Verzögerungen.

sh

