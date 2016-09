Frau in St. Leonhard sexuell belästigt: Täter gefasst

40-Jähriger grapschte Frau vom Fahrrad aus an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 40-Jähriger grapschte am Donnerstagnachmittag im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard eine Frau an. Mittlerweile konnte der Mann festgenommen werden.

Die Frau war gegen 14.30 Uhr in der Sündersbühlstraße im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard unterwegs, als ihr ein Mann auf einem Fahrrad entgegen kam. Er fasste sie an und berührte sie in sexueller Weise, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Danach flüchtete er.

Die Polizei wurde verständigt und eine Fahndung eingeleitet. Dennoch blieb der Täter zunächst verschollen.

Gegen 16.15 Uhr war die Frau in der Gustav-Adolf-Straße unterwegs. Dort erkannte sie den Täter wieder und rief die Polizei. Wenig später konnte diese den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Der 40-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen übernimmt nun das Fachkommissariat der Kripo Nürnberg.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

af

Mail an die Redaktion