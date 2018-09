Frau sexuell belästigt: Polizei nimmt Nürnberger fest

Opfer traf den 32-Jährigen einen Tag später erneut in der Fürther Straße - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - In der Fürther Straße hat am Mittwoch ein Radfahrer eine junge Frau sexuell angegangen. Einen Tag später konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen - denn die Frau war dem Mann erneut begegnet.

Die Frau war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Fürther Straße unterwegs, als der Mann auf sie zu radelte, sie unsittlich berührte und beleidigte. Am Donnerstag sah die Frau den Mann an gleicher Stelle und erkannte ihn. Sie verständigte sofort die Polizei. Beamte der Inspektion West nahmen den 32-jährigen Nürnberger wenig später fest. Laut Polizei gab er den Übergriff zu. Gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.