Frau stellt sich freiwillig bei Bundespolizei im Hauptbahnhof

22-Jährige wurde wegen Diebstahls und mehrerer Haftbefehle gesucht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Manchmal muss die Polizei gar nicht viel tun, um Straftäter zu fassen. Eine 22-Jährige marschierte am Mittwoch in die Dienststelle der Bundespolizei im Hauptbahnhof und stellte sich mit folgendem Satz vor: "Unter Umständen werde ich von der Polizei gesucht." Wie sich herausstellte, hatte die Frau recht.



Laut Bundespolizei betrat die junge Frau am Mittwochvormittag die Dienststelle am Hauptbahnhof und gab an, dass sie wahrscheinlich von der Polizei gesucht werde. Nach der Prüfung ihrer Personalien stellten die Beamten fest, dass sie recht hat: Die Wohnsitzlose wurde wegen Diebstahls von der Polizei in Sonneberg gesucht und stand außerdem auf der Gesucht-Liste der Justiz. Als die Beamten der Bundespolizei auf der Wache in Nürnberg ihre Tasche durchsuchten, lag darin das Diebesgut aus Thüringen.

Zwei Haftbefehle sind gegen die 22-Jährige wegen Erschleichen von Leistungen verhängt worden. Zu fast 500 Euro, ersatzweise 25 Tage Freiheitsstrafe, wurde die Frau verurteilt. Bisher kam aber weder das Geld in der Justizkasse an, noch trat die Verurteilte die Ersatzhaft an. Die Bundespolizei leitete gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Da die Frau die noch ausstehende Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

