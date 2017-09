Freie Bahn für Radfahrer auf dem Hauptmarkt

Während des Christkindlesmarkts wird die Erlaubnis jedoch aufgehoben - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Das Radfahren auf dem Hauptmarkt bleibt erlaubt. Der Verkehrsausschuss des Nürnberger Stadtrats hat grünes Licht gegeben, nachdem der einjährige Testlauf aus Sicht der Verwaltung positiv verlaufen ist. Gegen die Regelung stimmte die CSU, Kritik kam auch von den Freien Wählern.

Jetzt ist es sicher: Der Hauptmarkt bleibt auch zukünftig nach der einjährigen Testphase für Radfahrer offen. © Horst Linke



Jetzt ist es sicher: Der Hauptmarkt bleibt auch zukünftig nach der einjährigen Testphase für Radfahrer offen. Foto: Horst Linke



Radler dürfen auch künftig zwischen der Brautkehre an Frauenkirche und der Waagasse auf ihrem Drahtessel sitzen bleiben. Die erlaubte Strecke führt geradeaus an der Nordseite des Hauptmarkts entlang, sie wird aber nicht extra abmarkiert. "Sonst würden wir eine Rennstrecke schaffen", sagt Baureferent Daniel Ulrich in der Sitzung.

Er betont, dass der Rest des Platzes Tabu bleibt, zwischen den Ständen dürfe nicht herumgekurvt werden und auch nicht unter den Arkaden. Während des Christkindlesmarkts wird die Fahr-Erlaubnis aufgehoben. Dann müssen die Radfahrer vorübergehend wieder schieben.

Bilderstrecke zum Thema Radfahren in Nürnberg: Die zehn gefährlichsten Orte Radfahrer leben auch in Nürnberg gefährlich: Eine Auflistung der Stadt aus dem Jahr 2015 zeigt, an welchen Orten in den vergangenen fünf Jahren besonders viele Unfälle passiert sind.



Die CSU sprach sich dafür aus, dass Radler nur morgens bis 10 Uhr und abends ab 17 Uhr über den Hauptmarkt fahren dürfen. Sie konnte sich aber mit ihrer Forderung nicht durchsetzen.

Für die Öffnung des Hauptmarkts für Radfahrer sprach sich auch der Bürgerverein Altstadt aus. Die einjährige Testphase wurde von der Technischen Hochschule Nürnberg wissenschaftlich begleitet. Die Studie ergab unter anderem, dass es in den zwölf Monaten nur zu einem einzigen der Polizei gemeldeten Unfall gekommen war.

gs