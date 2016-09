Freie Wähler wollen in Nürnberg Häuser aufstocken

Wohnungsnot soll so bekämpft werden - Auch Dachböden im Visier - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Der Wohnraum in Nürnberg ist knapp, der Platz, um dieses Problem zu beheben, auch nicht üppig. Die Freien Wähler (FW) fordern deshalb, in die Höhe zu gehen: Aufstocken lautet ihre Devise.

Freie Wähler stellen Konzept vor um platzsparend Wohnraum in Nürnberg zu schaffen. © Lisa Susu Hahn



Freie Wähler stellen Konzept vor um platzsparend Wohnraum in Nürnberg zu schaffen. Foto: Lisa Susu Hahn



In einem Antrag an die Verwaltung schlägt Jürgen Horst Dörfler ein "Wohnungsbauprogramm – Aufstockung" vor. "Es hätte den Vorteil der Nutzung integrierter Standorte und damit den Verzicht auf weitere Flächenversiegelung", so der Stadtrat. "Wohnraum könnte in dem von mir vorgeschlagenen Modell der 8- und 10-Familienhäuser günstiger realisiert werden als bei Hochbauten, wo Liftanlagen vieles verteuern."

Flachdächer und Dachböden von Mehrfamilienhäusern hat der Stadtrat im Blick. Er zitiert außerdem das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, das ausgerechnet habe, dass bei Aufstockung aufgrund des Wegfalls von Grunderwerbskosten auch die Miete günstiger ausfallen könne.

Von der Verwaltung möchte Dörfler nun geklärt haben, welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Aufstockungen zu genehmigen. Auch will er wissen, wie schnell ein Antrag auf Aufstockung im Vergleich zu einem Bauantrag bearbeitet werden kann.

Und schließlich solle geprüft werden, wie Aufstocken auch im kleinteiligen, privat finanzierten Wohnungsbau möglich wäre.

gs