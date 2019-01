Freizeit Messe: Wir suchen das schönste Outdoor-Bild!

NÜRNBERG - Der Fotowettbewerb von Freizeit Messe und nordbayern.de steht in diesem Jahr unter dem Motto "Outdoor-Action – Mein schönstes Abenteuer im Freien". Dafür suchen wir Ihr schönstes Foto, stellen die Top 30 zum öffentlichen Voting ein - und auch die Preise haben es in sich!

Der Hauptgewinn: Ein Outdoor-Wochenende für zwei Personen in der Talstation Heimöderntal. © AFAG



Zu gewinnen gibt es ein Outdoor-Wochenende in der Sportpension und Eventlocation Talstation Heimöderntal in Treuchtlingen sowie aufregende Outdoor-Erlebnisse. Einsendeschluss ist der 7. Februar 2019.

Die Freizeit Messe bringt vom 27. Februar bis zum 3. März die ersten Outdoor-Erlebnisse des Jahres sowie verschiedene Angebote für Fitness, Sport und Action ins Messezentrum Nürnberg. Wer sich gerne im Freien bewegt und die Natur erlebt, kann beim Fotowettbewerb zur Freizeit Messe 2019 mitmachen und verschiedene Outdoor-Erlebnisse gewinnen. Unter dem Motto "Outdoor-Action - Mein schönstes Abenteuer im Freien" werden die wildesten und ausgefallensten Fotos von Outdoor-Aktivitäten gesucht - ob im Outdoor-Actionpark, beim Wildwasser-Rafting, Klettern, Mountainbiken oder Bungee-Jumping.

Die drei schönsten Outdoor-Bilder werden mit aufregenden Abenteuern und Tickets für die Freizeit Messe 2019 belohnt: Der Gewinner des 1. Platzes darf zum Outdoor-Wochenende für zwei Personen in die Talstation Heimöderntal nach Treuchtlingen. Hier lernen die Gewinner mit Mountainbikes die angrenzenden HeumödernTrails kennen, um danach in der Sauna des Schwimmbades Treuchtlingen zu entspannen. Des Weiteren steht ein Besuch des Waldklettergartens in Pappenheim im Programm (Gesamtwert 300 Euro).

Das sind die besten Fotos aus dem Vorjahr:

Der zweite Platz darf sich über drei Tourengutscheine fürs Rafting in der Imster Schlucht freuen (Wert je 59 Euro) und der Drittplatzierte erhält drei Tourengutscheine für eine Tagestour im 4er Kanu von Solnhofen nach Dollnstein (Wert jeweils 54,90 Euro), die Touren werden von Yezzt zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten alle Gewinner der Plätze eins bis zehn je zwei Eintrittskarten für die Freizeit Messe 2019.

Einsendungen sind bis zum 7. Februar möglich, dafür einfach das Foto in guter Auflösung, eine Kurzbeschreibung zu dem gezeigten Erlebnis und das ausgefüllte Anmeldeformular (hier geht's zum Formular) an foto@freizeitmesse.de senden. Die 30 besten Einsendungen stehen vom 9. bis zum 17. Februar zum Online-Voting auf nordbayern.de. Hier können alle User für das schönste Outdoor- Foto 2019 abstimmen.

Outdoor leben und erleben

Die zehn schönsten Outdoor-Fotos können vom 27. Februar bis zum 3. März auf der Freizeit Messe 2019 bestaunt werden. Darüber hinaus sind die Besucher dazu eingeladen, sich auf der Messe im Wake-Boarden, Klettern, Mountainbiken, Tauchen oder Stand-up-Paddling zu probieren. Für noch mehr Action sorgen ein Flying Fox sowie ein Skills-Parcours für Fahrrad, BMX und Scooter.

Die Freizeit Messe Nürnberg läutet vom 27. Februar bis zum 3. März 2019 im Messezentrum Nürnberg den Frühling ein. Neben den Themenwelten Garten, Touristik, Caravaning, Outdoor und Fahrrad begleitet die inviva die Freizeit Messe erstmals an allen fünf Tagen. Am Wochenende finden die Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der Heldenmarkt parallel zur Freizeit Messe statt.

Hier geht's zum Teilnahmeformular!

