"Frenetische Stimmung": Vogel nach DFB-Spiel begeistert

Nürnbergs Bürgermeister verfolgte das 7:0 von der Haupttribüne aus - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Bürgermeister Christian Vogel zeigte sich nach dem 7:0 der deutschen Fußball-Nationalelf gegen San Marino in Nürnberg hellauf begeistert. Die Stimmung im Max-Morlock-Stadion am Samstagabend sei "ausgelassen und frenetisch" gewesen, schwärmte der Politiker in einem Facebook-Beitrag.

Bürgermeister Christian Vogel (SPD) geriet nach dem 7:0-Schützenfest der DFB-Elf gegen San Marino regelrecht ins Schwärmen. "Ein schöner Fußball-Abend geht zu Ende", resümierte der Bürgermeister der Stadt Nürnberg, in dessen Geschäftsbereich auch das Stadion fällt, nach der Partie am Samstagabend zu später Stunde via Facebook. "Die Stimmung im Stadion bei den 32.500 Zuschauern war ausgelassen und frenetisch", befand der SPD-Politiker.

Vogel hatte das Spiel von der Haupttribüne aus verfolgt, saß dort neben Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und dessen Frau Gerswid, wie auf einem der auf der Facebook-Seite des Bürgermeisters geteilten Bilder zu sehen ist.

Für die Stadt und für sich verbuchte Vogel den Abend als vollen Erfolg. "Nürnberg war auch im 22. Länderspiel im Stadion nicht nur ein guter Gastgeber, sondern auch ein Erfolgsgarant: Es war der 14. Sieg der Deutschen Nationalmannschaft in Nürnberg", erklärte er.