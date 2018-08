Freund mit Brotmesser attackiert: Nürnbergerin vor Gericht

35-Jährige soll ihrem Lebensgefährten die Kehle durchgeschnitten haben

NÜRNBERG - Seit Dienstag muss sich eine 35-jährige Nürnbergerin wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht verantworten. Sie soll ihrem Freund nach einem Streit die Kehle durchgeschnitten haben.

Staatsanwalt Philip Engl hat Claudia M. deshalb "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen eines versuchten Tötungsdelikts angeklagt. Ein Urteil soll am 9. August fallen. © Stefan Hippel



Glück in der Liebe hatte Claudia M. (Name geändert, Verteidigerin: Kristine Eberlein) offenbar noch nie: Zwei Ehen gingen in die Brüche. M. flüchtete mehrfach vor gewalttätigen Männern ins Frauenhaus. Auch die Beziehung zu ihrem letzten Freund war von Anfang an von massiven Streitereien geprägt. Ausführlich schildert die Angeklagte, wie schlecht sie von ihrem Partner über Jahre hinweg behandelt wurde. Dennoch schaffte es die 35-Jährige nicht, sich von dem 39-jährigen Mann zu lösen. "Ich bin zu gutmütig und glaube immer an das Gute im Menschen", sagt sie vor Gericht.

Ein heftiger Streit in der Nacht zum 25. Februar ließ bei der Frau dann aber die Sicherungen durchbrennen: Bis in den frühen Morgen trank das Paar Wodka-Mischgetränke und tauschte – das bestätigen sowohl Angeklagte als auch Geschädigter – massive Vorhaltungen und Beleidigungen aus.

Irgendwann sei Claudia M. mit einem Messer aus der Küche gekommen und habe es ihm an den Hals gehalten, erinnert sich der 39-Jährige. Er habe gesagt "Mach halt" und sie habe mit einer Hand sein Kinn angehoben und mit der anderen das Messer durchgezogen. "Ich hätte ihr das nie zugetraut", sagt er der mittlerweile genesene Geschädigte im Rückblick.

Claudia M. kann sich zwar noch detailliert an die Inhalte des Streitgesprächs in jener Nacht erinnern. Bilder des eigentlichen Tatgeschehens habe sie aber nicht mehr im Kopf, sagt sie vor der 16. Strafkammer.

Nach der Tat Hilfe geholt

Glücklicherweise setzte bei der 35-Jährigen irgendwann der Verstand wieder ein: Sie versuchte ihrem Freund zu helfen und einen Notruf abzusetzen. Als ihr das nicht gelang, klingelte sie einen Nachbarn aus dem Bett, der schließlich den Rettungsdienst alarmierte. Der lebensgefährlich verletzte Mann, dessen Luftröhre zu zwei Dritteln geöffnet war, konnte gerettet werden. Fast drei Wochen musste er im Krankenhaus bleiben. Bis heute ist die Stimme nicht ganz vollständig zurückgekehrt, er muss nun zu einem Logopäden.

Juristen werten das Verhalten der Angeklagten als freiwilligen Rücktritt von einem Tötungsversuch. Staatsanwalt Philip Engl hat Claudia M. deshalb "nur" wegen gefährlicher Körperverletzung und nicht wegen eines versuchten Tötungsdelikts angeklagt. Der Prozess wird fortgesetzt. An zwei weiteren Verhandlungstagen werden zahlreiche Zeugen und Sachverständige gehört. Ein Urteil soll am 9. August fallen.

