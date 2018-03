Frisches Schäufele? Ordnungsamt startet Qualitäts-Offensive

NÜRNBERG - Es ist das traditionelle Sonntagsessen, egal ob in Fürth, Erlangen oder Nürnberg: das Schäufele. Ob die Schweineschulter aber auch montags direkt aus dem Ofen kommt, wie viele Wirte behaupten, will das Ordnungsamt nun genau wissen.

Zartes Fleisch, knusprige Schwarte, so muss ein Schäufele aussehen. Vielleicht tut es das auch am Tag nachdem es im Backofen war - und schmeckt sogar noch gut. Mit "ofenfrisch" dürfen Wirtshäuser dann aber nicht werben. © Thomas Scherer



Das Fleisch zart, die Schwarte knusprig und rösch, so dass sie beim Kauen kracht. Wer auf der Internetseite der Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg über Schäufele liest, dem tropft schon mal der Speichel aus dem Mundwinkel. Der erfährt auch, dass das beste Fleisch auf der Unterseite des Knochens zu finden ist, das Bürgermeisterstück. Und wieso ist das Schäufelefleisch so zart? Durch das lange Braten, heißt es unter dem Titel "Ofenfrisches Schäufele - typisch fränkischer Genuss".

Wer "frisch" auf die Tafel schreibt, darf nichts Aufgewärmtes servieren. © Foto: Harald Baumer



Ja, auf das Schäufele bildet sich der Franke etwas ein. Das darf er auch - wenn es denn tatsächlich direkt aus dem Backofen auf den Teller kommt. Nur: Nicht überall, wo "ofenfrisch" draufsteht, landet auch Ofenfrisches auf dem Teller, weiß Josef Gruber von der Lebensmittelüberwachung Nürnberg. Das haben ihm seine Mitarbeiter in den vergangenen Jahren immer mal wieder zurückgemeldet. Deshalb hat die Abteilung des Ordnungsamts sich heuer, im Rahmen ihrer Ganzjahreskontrollen, einen Schwerpunkt gesetzt: "Wir wollen genau hinschauen, ob Werbeaussagen stimmen." Also das, was in der Karte, im Internet oder auf der Tafel angepriesen wird.

Dabei geht’s Gruber und den anderen Lebensmittelüberwachern nicht allein ums Schäufele. "Wir wollen wissen: Ist der Kartoffelsalat, wie angegeben, hausgemacht - oder Eis und Tiramisu selbst gemacht", erklärt er.

Oder ist der Fisch frisch? Bei einem aktuellen Fall am vergangenen Freitag war er genau das nicht - obwohl damit geworben wurde. Tatsächlich kamen Karpfen und Forelle aus der Tiefkühltruhe. 150 Euro Strafe hat das den angezeigten Nürnberger Wirt gekostet, "außerdem muss er die Nachkontrolle zahlen, die unangekündigt erfolgen wird, und natürlich alles entsprechend ändern", zählt Gruber auf.

Zum Verständnis: Verboten ist freilich nicht, für Gerichte tiefgefrorenen Fisch zu verwenden. "Außer es wird mit frischem Fisch geworben", sagt Josef Gruber. Auch wer fränkischen Karpfen auf die Karte setzt, "darf nicht, wie wir es auch schon erlebt haben, tschechischen servieren".

"Da liegt manches im Argen"

Das heißt eben auch, dass ofenfrisches Schäufele nicht schon am Tag vorher im Rohr gelandet ist - und nur frisch aus der Mikrowelle kommt. "Da liegt manches im Argen, wenn auch ganz sicher nicht überall", sagt Josef Gruber. Aber: "Wenn sie am Montagmittag ein Schäufele wollen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht frisch ist" - sondern als klassisches Sonntagsessen noch übrig.

Bei Martin Oberste-Schemmann ist das nicht möglich. Er serviert im Gasthaus Engel nämlich nur mittwochs Schäufele. Anfangs um das Geschäft an dem Tag zu beleben, inzwischen ist das Lokal in Schoppershof aber mehr als ein Geheimtipp bei Schäufelefans - und wer nicht leer ausgehen will, "sollte am besten gleich bei der Reservierung sagen, dass er eines möchte", sagt der Wirt. Zehn zusätzliche Schäufele hat Martin Oberste-Schemmann aber immer mittwochs in seiner Küche, "das geht gut aus". Die gibt es dann alle ofenfrisch - "es gibt sie ja nur an dem einen Tag".

Die Versuchung ist groß

Das Problem rund ums "aufgewärmte Schäufele" kennt der Wirt trotzdem. Durch seine Gäste. "Die lästern manchmal über andere Lokale", verrät der Wirt. Der aber auch zugibt, die Kollegen zu verstehen, während er maximal noch Zwiebelfleisch aus der Schweineschulter gewinnt. "Aber es ist natürlich schade, wenn man Essen wegschmeißen muss." Ganz zu schweigen vom Geld, das verloren geht. "Im Einkauf kostet ein Schäufele 2,80 Euro, nur das Fleisch. Wenn zehn übrig bleiben, ist die Versuchung schon groß."

Zumal Wirt und Lebensmittelkontrolleur sich einig sind: "Essen kann man es ja trotzdem." Deswegen findet Martin Oberste-Schemmann es zwar in Ordnung, dass die Lebensmittelüberwacher auch ein Auge auf "ofenfrisch" und "selbst gemacht" haben, "der Fokus muss aber auf der Hygiene liegen, das ist viel wichtiger".

Da widerspricht das Ordnungsamt nicht. Trotzdem: Wo selbst gemachtes Tiramisu angepriesen, "darf es nicht "aus dem Topf vom Discounter kommen", sagt Josef Gruber. Das bleibe Verbrauchertäuschung. Wer eine solche vermutet, darf sich bei der Lebensmittelüberwachung auch melden. "Wir gehen dem nach."

Gäste, sagt Gruber, tun sich schwer, zu erkennen, was ofenfrisch ist; durch die neuen Garmethoden ließen sich Produkte gut regenerieren. Immerhin: "Lebensmittelkontrolleure erkennen aber die feinen Unterschiede."

Timo Schickler E-Mail