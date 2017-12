Friseurin verfolgt: Stalkerin muss in die Psychiatrie

NÜRNBERG - Jahrelang stellte eine 26-Jährige einer vier Jahre jüngeren Frau nach. Nun entschied das Landgericht Nürnberg-Fürth, dass die psychisch kranke Stalkerin in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht werden muss.

Rund sieben Jahre lang bestimmte die 26 Jahre alte Angeklagte das Leben der 22 Jahre alten Friseurin: Sie bombardierte die junge Frau nicht nur mit E-Mails und Nachrichten über soziale Netzwerke. Sie folgte ihrem Opfer wie ein Schatten. Nahezu jeden Arbeitstag lauerte sie der Friseurin vor ihrem Arbeitsplatz in der Nürnberger Innenstadt auf. Sie folgte ihr ins Café, an den Bahnhof und in denselben S-Bahnwaggon.

Anzeigen bei der Polizei, mehrere Kontakt- und Näherungsverbote des Amtsgerichts, Gerichtsverhandlungen, Geldstrafen, ja sogar mehrere Wochen Untersuchungshaft: die 26-Jährige ließ sich bis zuletzt nicht von ihrer Mission abbringen: Sie hält die Friseurin für einen Mann, nennt ihn "Nino" und will ihn aus den Klauen seiner angeblich dominanten Mutter befreien.

Vom Vorwurf der Nachstellung freigesprochen

Als sie der Vorsitzende Richter während des Prozesses einmal fragt, ob sie aufhören würde, Nina P. zu verfolgen, wenn man sie für ein Jahr ins Gefängnis sperrte, schüttelt die Angeklagte den Kopf: Nein, sie seien ja Freunde, sie wolle "Nino" helfen. Ein psychiatrischer Sachverständiger untersuchte die Angeklagte und kam zu dem Schluss, dass die 26-Jährige unter einer wahnhaften Erkrankung leidet. Er hält sie für vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig.

Deshalb wurde die Frau am Ende vom Vorwurf der Nachstellung freigesprochen. Das Gericht ordnete aber nach langen Beratungen an, dass die 26-Jährige in einer forensische Fachklinik in Südbayern untergebracht wird. Die Richter stellten unter anderem erhebliche gesundheitliche Gefahren für das Opfer fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Stalkerin kann Rechtsmittel gegen den Beschluss einlegen.