Frist läuft bald ab: Nürnberg sucht neues Christkind

Bis 26. September können Anwärterinnen ihren Lebenslauf einreichen - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Noch knapp eine Woche bleibt jungen Frauen Zeit, um ihre Bewerbung für das Ehrenamt des Nürnberger Christkinds abzugeben. Vor allem für den Auftritt auf der Empore der Frauenkirche, wo die Siegerin am 1. Dezember den berühmten Prolog sprechen wird, sind Wetterfestigkeit und Schwindelfreiheit wichtig.

Einmal im Leben Christkind sein und von der Empore der Frauenkirche den Prolog sprechen: Bewerberinnen für das wichtigste Weihnachts-Amt in Nürnberg können sich noch bis zum 26. September melden. © Günter Distler



Einmal im Leben Christkind sein und von der Empore der Frauenkirche den Prolog sprechen: Bewerberinnen für das wichtigste Weihnachts-Amt in Nürnberg können sich noch bis zum 26. September melden. Foto: Günter Distler



Die Bewerberinnen sollten seit längerem in Nürnberg wohnen und sich mit der Stadt identifizieren können. Zwischen 16 und 19 Jahre alt müssen sie sein und mindestens 1,60 Meter groß.

Neben den formalen Anforderungen sollten sich die potenziellen Christkinder auch bewusstmachen, dass die Amtszeit mit der Eröffnung des Christkindlesmarktes beginnt und bis Weihnachten rund 150 Termine zu meistern sind. Besucht werden etwa Kindertagesstätten, Seniorenheime, Krankenhäuser oder auch Einrichtungen der Sozialhilfe. "Das Christkind soll auch ein Lichtblick für all diejenigen sein, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", so der Leiter des städtischen Presseamtes, Siegfried Zelnhefer, der zusammen mit Christkind-Betreuerin Susanne Randel die Bewerbungen sichtet.

Diese können noch bis Dienstag, 26. September, an das Presseamt geschickt oder persönlich dort abgegeben werden (Adresse: Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg, Zimmer 201) und sollten Angaben zu den genannten Bedingungen, einen Lebenslauf sowie ein Foto enthalten.

Im Anschluss werden aus den eingegangenen Bewerbungen zwölf junge Frauen von Vertretern des Presseamtes und der Medien ausgewählt. Danach ist die Öffentlichkeit gefragt: Per Abstimmung via Postkarte oder Internet kann jeder für seine Favoritin votieren, die sechs Kandidatinnen mit den meisten Stimmen kommen in die Endauswahl. Endgültig gewählt wird das neue Christkind dann am 2. November.

Noch ist Barbara Otto das amtierende Nürnberger Christkind. Ein Blick in Ihr Zuhause:

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Sternen und Notenblättern: Zu Besuch bei Christkind Barbara Barbara Otto setzte sich bei der Wahl am 4. November gegen fünf Mitbewerberinnen durch und ist somit das neue Nürnberger Christkind. Bevor sie am 27. November den Christkindlesmarkt eröffnen wird, gewährte sie uns einen Einblick in ihr Zuhause.



Stefanie Taube