Jeder, der in den 90ern groß geworden ist, erinnert sich an ihren Hit "Let´s Get Back To Bed - Boy!", doch seitdem hat sich um Sarah Connor einiges getan. Bei ihrem Konzert in Nürnberg hat sie ihren Fans am Freitagabend bewiesen, dass auch ihr aktuelles Album "Muttersprache" an die Songs von damals rankommt. © Günter Distler