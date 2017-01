Frühbucher: Das sind die Lieblingsziele der Nürnberger

NÜRNBERG - Zugegeben: Es fällt schwer, sich angesichts der klirrenden Kälte für Gedanken an Sommer, Strand und Meer zu erwärmen. Zahlreiche Nürnberger tun aber genau das. In Wintermantel und Schal bestellen sie in den Reisebüros Sonne und Meer.

Wie schon im Vorjahr, zieht es viele Urlauber ins sonnenverwöhnte Spanien. Der Türkei bleiben die meisten Touristen aufgrund der Terroranschläge und der angespannten politischen Situation im Land fern. © dpa



Beim Reisestudio Nürnberg in der Meuschelstraße sind derzeit vor allem die Kanaren und Balearen gefragt. "Spanien steht nach wie vor gut im Kurs", sagt Geschäftsführer Bernhard Fischer, "auch wenn die Preise angezogen haben" – wohl eine Reaktion darauf, dass im vergangenen Jahr viele Touristen, die ihren Urlaub in der Türkei oder Nordafrika verbringen wollten, auf Spanien ausgewichen sind und die Nachfrage dort weiterhin sehr hoch ist.

Während es Reisende mit eigenem Auto ins ebenfalls beliebte Italien ziehe, sei das Interesse an Griechenland zuletzt gestiegen. "Das Vertrauen ist wieder da", glaubt der 57-Jährige. Ganz im Gegensatz zu den einst so beliebten Reisezielen Ägypten und Tunesien, für die es nur vereinzelt Anfragen gebe.

Wen es in die Ferne zieht, dem biete die Dominikanische Republik ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - vorausgesetzt, man lässt sich nicht vom langen Flug abschrecken. Da das Reisestudio Nürnberg selbst Veranstalter für Touren in die USA ist, entscheiden sich viele Kunden für Ziele dort.

Jutta Friese von Noricus Tours Nürnberg in der Rothenburger Straße hat zu ihrer eigenen Überraschung festgestellt, dass Kanada sein bei Urlaubern normalerweise beliebteres Nachbarland überholt hat. Die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten dürfte dabei eine nicht unerhebliche Rolle spielen, schätzt die Reiseverkehrskauffrau.

Für Freyja Riemke, Inhaberin des Reisebüros Globetrotter am Trödelmarkt, ist die US-Wahl nicht ausschlaggebend: Kanada, das am 1. Juli seinen 150. Geburtstag feiert, habe jede Menge zu bieten und unterscheide sich landschaftlich deutlich von den Vereinigten Staaten. Viele ihrer Kunden hätten die USA schon bereist und würden sich auf etwas Neues freuen.

Frühes Buchen lohnt sich

Neben Nordamerika ist auch das Interesse an Asien bei den Globetrotter-Kunden ungebrochen. Nur der klassische Badeurlaub falle flach, sagt Riemke. "Das heißt: keine Türkei, kein Ägypten, kein Tunesien." Auch wenn im Januar ein Frühbucherrabatt den anderen jagt, will dort kaum jemand seinen Urlaub verbringen.

Wer sich heuer für beliebte Reiseziele wie Spanien, aber auch Nordeuropa oder den deutschsprachigen Raum entscheidet, dem rät Bernhard Fischer, frühzeitig zu buchen: "Dann hat man beste Chancen auf die gewünschte Unterkunft und die passenden Flugzeiten."

