Frühlingserwachen in Franken: Die schönsten Bilder!

Milde Temperaturen sorgen in der Region für bestes Wochenendwetter - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Die ersten Blumen sprießen auf den Wiesen, Sonnenstrahlen blitzen durch die Wolkendecke und die Passanten schlendern mit Eistüten in der Hand durch die Innenstadt: Der Frühling hält langsam aber sicher Einzug in Franken. Wir haben die Atmosphäre am ersten "warmen" Wochenende des Jahres in Bildern festgehalten.

Bilderstrecke zum Thema Frühling in der Stadt: Nürnberg erwacht aus dem Winterschlaf Bis zu 18 Grad und reichlich Sonne sorgten am Sonntag für Frühlingsstimmung in Franken. Die Nürnberger zog es in die Innenstadt, wo sie sich in den Cafés das erste Eis des Jahres gönnten. An den Blumenständen ließen sie sich von der bunten Farbenpracht der Pflänzchen bezaubern.



evo