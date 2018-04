Frühlingsfestbilanz: So viele Besucher kamen noch nie

Schausteller lockten über zwei Millionen Menschen in diesem Jahr an - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - So beliebt wie noch nie: Das Frühlingsfest lockte in den vergangenen zwei Wochen über zwei Millionen Besucher an, ein Rekord für die Schaustellerinnen und Schausteller auf dem Gelände am Dutzendteich.

Insgesamt 2,2 Millionen Besucher waren in diesem Jahr auf dem Frühlingsfest zu Gast. © Roland Fengler



Insgesamt 2,2 Millionen Besucher waren in diesem Jahr auf dem Frühlingsfest zu Gast. Foto: Roland Fengler



Entsprechend glücklich zeigt sich Lorenz Kalb, 1. Vorsitzender des süddeutschen Schaustellerverbandes: "Das Frühlingsfest war trotz des Rekordbesuchs nicht nur einmalig beliebt, sondern auch einmalig friedlich."

Das bestätigte auch der Leiter der Volksfestwache, Polizeihauptkommissar Ralf Rettlinger: "Die zweite Hälfte des Festes war noch ruhiger als die erste. Insgesamt, vor allem bei der hohen Besucherzahl, muss man sagen, dass es ein friedliches Fest war."

Bilderstrecke zum Thema Heiße Sounds zum Frühling: Festzeltstars rocken das Volksfest Der Frühling ist endlich in der Region angekommen - und bringt auch das Volksfest so richtig in Stimmung. Am Mittwochabend lud das Festzelt Papert zu einem besonderen Termin: Lorenz Büffel, Honk, Ina Colada, Isi Glück und Willi Herren brachten die Luft mit ihren Auftritten zum Kochen. Hier kommen die Party-Bilder!



"Sehr zufrieden", sei man laut Kalb, was wohl auch auf die insgesamt 2,2 Millionen Besucher zutreffen dürfte, die in diesem Jahr vor allem dank des guten Wetters angelockt wurden.

Aber auch die jährlichen Attraktionen wie beispielsweise die "Ladies Night" oder der "Familientag" sorgten für einen großen Andrang, ebenso wie der Auftritt bekannter Schlagerstars im Papert-Festzelt.

Bilderstrecke zum Thema Großer Andrang beim Familientag auf dem Volksfest Vergünstigte Preise und gutes Wetter: Zum zweiten Familientag am Mittwoch zog es viele Besucher auf das Nürnberger Volksfest. Wir haben die Bilder aus der Budenstadt!



Auch das letzte Wochenende lockte nochmal zahlreiche Besucher auf das Gelände.

Bilderstrecke zum Thema Das letzte Wochenende: So schön war das Nürnberger Frühlingsfest Vom 31. März bis 15. April lockte das Volksfest mit Speis, Trank und Fahrattraktionen wieder zahlreiche Besucher an. Unsere Impressionen zeigen, wie bunt es auch am letzten Wochenende zuging - sowohl tagsüber als auch am Abend.



Bis Ende August bleibt es nun ruhig auf dem Gelände am Dutzendteich, dann, am 24. August, startet das Nürnberger Volksfest mit der Herbstausgabe in die nächste Runde.

vah