Am Montagvormittag war bei Schweißarbeiten eine Dehnfuge auf dem Dach der Meistersingerhalle in Brand geraten. Die Fuge zog sich vom Dach bis in das Kellergeschoss hinein. Die Feuerwehr konnte mit speziellem Equipment in die Dehnfuge dringen und sie mit Wasser fluten. Verletzt wurde niemand. © ToMA